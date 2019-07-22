憂恐襲 英航停飛開羅線7天

英航上周六聲明強調，只會在安全無虞的情况下營運航線。英國外交部發出的旅遊建議則指出，埃及當地的「航空恐怖襲擊風險升高」。根據英國外交部新版旅遊建議，「恐怖分子很可能在埃及施襲。儘管多數襲擊發生在北西奈省，但埃及全境都面臨風險」。自恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）2015年在西奈半島的埃及紅海度假勝地沙姆沙伊赫攻擊俄羅斯客機、造成機上224人全數罹難後，英國政府一直建議國民若非必要不要搭機往返當地。不過，此類旅遊警示此前並不包括開羅。

埃及批事前沒知會

英國的決定引發埃及及部分乘客不滿。停飛消息宣布後，埃及民航部及政府官員均稱，英航事前並沒通知相關決定及理由，英方亦沒通知埃及關於保安的問題。埃及著名電視主播阿迪布（Amr Adib）批評英航「把國家聲譽當兒戲」；有埃及網民呼籲轉搭埃及航空以支持本國企業。在倫敦的希斯路機場，上周六有欲往開羅的旅客稱，辦理登機手續後才突被告知航班取消，大感無奈。

除了英航，德國漢莎航空上周六亦宣布停飛慕尼黑及法蘭克福往開羅的航班一天，作預防措施，周日已復飛。

本港保安局昨日對埃及維持第二高級別「紅色外遊警示」，表示當地有明顯威脅，建議民眾調整行程，如非必要應避免前往。

（綜合報道）