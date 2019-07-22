不信政治出路 年輕世代投票率低

參議院選舉曾於1980年一度創下74.54%投票率的最高紀錄，但此後大幅下滑至四成，至1995年更降至44.52%的新低，甚至產生參議院是否需要存在的質疑。即使日本政府其後藉延長投票時間、放寬事前投票規定等措施催谷投票，但成效不彰。總務省統計更顯示，20歲世代的年輕人投票率比整體投票率低約20個百分點的趨勢仍持續。日本內閣府特別機關日本學術會議2014年曾警告，如投票率低的趨勢持續惡化，恐動搖民主政制的正當性。

年輕世代對政治漠不關心，同時對安倍政府支持度相當高。其中18至39歲的男選民過去3年對對安倍政府的支持度平均高達57.5%，男女年輕選民對安倍政府的支持度亦達42.5%。青森縣一名男選民向《朝日新聞》表示會繼續支持自民黨執政，「如果改變可能會變得更差，我寧可維持現狀」。他認為自己的生活環境與政治感覺關係不大，雖然對未來亦有不安，但認為只可以靠自己的能力帶來保障，直言「政治不可依靠」。

學運退潮「去政治化」 趨求穩

北海道大學政治學家吉田徹指出，在日本社會中，藉由投票獲得政治利益的機會近乎零，加上上一世代經歷1960至1970年代的學運熱潮後力推「去政治化」，以求社會穩定，新一代對政治尤為避忌，投票率低下屬理所當然。他認為社會問題源於政治，當權者必須讓國民了解民主的真意，包括共同決策等過程，讓人有參與政治的意識，單單催谷投票率可能只會令執政黨進一步鞏固支持。

（朝日新聞）