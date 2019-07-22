安倍修憲勢力參院議席跌破2/3門檻 執政聯盟保過半議席優勢

選民稱乏選擇 24年第二低投票率

民調統計推算安倍執政聯盟將會從今次改選議席中取得過半席位，再加上不在改選之列的餘下議席中已控制70席，安倍的執政聯盟預計能保持過半數議席。安倍一方勝選後，他將能擔任首相到今年11月，屆時將超越明治及大正時期的首相桂太郎2886天的任期，成為歷來在任時間最長的首相。

對不少選民而言，今次選舉是對2012年再上台的安倍表達支持或反對的機會，而今次選舉結果亦會影響其他安倍提倡的議題，包括今年10月將消費稅從8%加至10%。投票前民調預計投票率不高。日本放送協會（NHK）昨晚報道，昨日投票率很可能低於50％，是繼1995年參院選舉後第二低，顯示選民認為缺乏選擇。

分析認為，由於日本反對派勢力分散，因此始終未能利用安倍內閣的醜聞和安全政策不時引發選民不滿等機會，成功推翻自民黨長期執政局面。日本執政黨缺乏對手的情况，甚至連一些自民黨成員也覺不妥，日本彭博上周五引述自民黨參議員青山繁晴說：「即便我們競選時主張加稅，自民黨選情仍大好，令人費解。這一點也不健康。」

反對派弱勢 自民黨員：不健康

曾任民主黨眾議員的早稻田大學政治學教授中林美惠子認為，日本目前有許多反對黨，但他們都無法組成聯合陣線，因此難以勝選，民眾也不樂見如此。明治大學的政治學教授西川伸一亦有類似看法，他說：「安倍的力量很大程度在於反對派陣營內部混亂和缺乏競爭對手而帶來的被動支持。」

部分選民的反應印證上述分析。45歲美容師飯田佳子稱支持現屆政府，因為看不到有其他選擇：「反對派前景堪憂，我不想將權力交給他們。」一名85歲老翁則表示投票予反對派議員，但認為不論誰人當選都不會帶來改變。

日本反對黨這次主打民眾關注的荷包議題，承諾確保家庭財務穩定，試圖藉由民眾支持取消安倍政府在10月調漲消費稅的計劃獲利。安倍則打國家穩定牌，承諾強化國力和維持現狀。安倍早前為拉票時亦再提出修憲的承諾，有別過往選舉期間的言論。修憲需要全體參議院三分之二議員支持，但安倍執政聯盟即使取得三分二議席，盟友之一的公明黨向來反對修改憲法第九條以解禁集體自衛權，因此安倍的修憲之路仍然未掃除障礙。

有分析指若修憲較安倍預期更難實現，他或別無選擇下把目光放在其他議題以維持其領導勢頭，《日本時報》指日俄之間的領土爭議可能是其中之一。

（法新社/路透社/日本時報）