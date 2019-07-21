亞馬遜伐林增 巴西總統：數據說謊

斥外界批評 指雨林屬巴西

博索納羅上周五首次邀請外國記者，出席每周傳媒早餐例會。他談到其政府銳意開發亞馬遜森林而受抨擊，駁指數據不實，說：「你們須明白，亞馬遜是巴西的，不是你們的。假使你們指摘我們所做的一切破壞是真的，亞馬遜早已不存在，成為一片大沙漠了。」

隸屬巴西科學技術創新部的國家太空研究所（Inpe）回應，其衛星數據95％準確。該部門在上周四稱，本月首15日顯示亞馬遜喪失了逾1000平方公里雨林，增幅較去年整個7月多68％。迄2019年6月的12個月，亞馬遜伐林增加了88％。

博索納羅說會傳召Inpe主管要求解釋。對於外國批評他不顧原住民人權而打算開放原住民保護區，博索納羅駁指世人似望原住民像史前人類。他還批評國際傳媒漠視巴西政府過去的貪污腐敗，一味歪曲現政府，貶損其形象和政策。

（衛報/彭博社）