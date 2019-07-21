派漸凍人性小眾選參院 網絡人氣高 令和新選組圖破日政壇悶局

民調低迷 籌款力驚人

《朝日新聞》在本月13至14日進行的民調顯示，自民黨的支持度為35%，最大在野黨立憲民主黨只有近12%，令和新選組則為1%，短期內難以撼動自民黨獨大的地位。不過該團體網上聲勢漸大，籌款速度驚人，短短3個月內便籌得3億日圓（約2173萬港元）。相比之下，首相安倍晉三2017年的政治資金收入為1.7億日圓，為當年最高。

令和新選組令人聯想到江戶幕府末期親幕府的武士組織「新選組」，這段歷史至今仍家傳戶曉，有人質疑山本利用新選組的名義爭取支持，他則認為這個名字代表「被新選出來的人」，「大家或會笑稱新選組應站在幕府（體制）的一方，但現時掌權的是這個國家的人民」。演員出身的山本曾出演劇集《新選組！》，在2011年福島核事故後投入反核運動，並於2013年以獨立身分當選東京都參議員，其人氣獲媒體稱為「山本太郎現象」。

不過，山本今次不出戰地區直選，反以團體名義挑戰比例代表議席，期望憑自身知名度提拔其他候選人。令和新選組名單上，山本以外的8名候選人均為政治新丁，不少都是社會小眾，例如名單首位是私人企業副社長、俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）患者船後靖彥；第二位則為殘疾人士團體代表木村英子；性別認同為女性的大學教授安富步亦在名單之上。船後較早時說：「若我當選，人們便會看到議員怎樣跟我溝通，或如何遷就我，這將可以長遠改變社會怎樣對待傷殘人士。」

不少支持者坦言受團體「承認社會上弱勢的存在」而感動，惟亦有不少人批評其政綱不切實際，例如主張廢除消費稅及取消全國555萬人的就學貸款等。外界預料該團體能取得一至兩席，惟排在名單第三位的山本當選機會微。

媒體少報道少數派 不利曝光

令和新選組網上人氣高，惟在主流媒體的曝光率卻有限。有支持者質疑媒體為討好政府及廣告商而自我審查，發起網上聯署抗議。東京專修大學新聞學教授山田健太指出，日本媒體為平衡報道，普遍按現時的議席比例或候選人的當選機會分配報道時間，但變相不利少數派。由於令和新選組在民調表現依然落後，而且未能符合政黨條件出席政黨領袖辯論，故此曝光率較低。

（日本時報/朝日新聞/新聞周刊）