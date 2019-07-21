拆局：迴避美國動武紅線 伊朗矛頭指歐洲

《金融時報》稱，許多專家相信華府動武的紅線是任何導致有美國人死亡的伊朗動作，伊朗也似乎明白這點。伊朗近周在霍爾木茲海峽的舉動並不針對美國船艦；英國油輪遭針對跟英國較早時扣押伊朗油輪有關。

儘管革命衛隊以至最高領袖哈梅內伊都表達無意跟特朗普談判，但伊朗強硬派也有不同聲音。前總統艾哈邁迪內賈德接受《紐約時報》訪問，令人意外地支持伊朗跟特朗普直接對話，化解兩國40年的敵意。他說：「特朗普是行動派，他是商人，故有力計算成本效益和作出決定。」但他未必代表哈梅內伊的看法，他前年因遭哈梅內伊反對，被禁參選總統。

伊朗前總統 撐與特朗普對話

總統魯哈尼未完全放棄談判，例如外長扎里夫上周四提出新方案，願接受國際社會永久加強監察核項目，換取華府永久撤回制裁。特朗普也未放棄談判的可能，他昨日稱已詢問共和黨參議員保羅能否參與伊朗談判，美國傳媒指保羅向扎里夫提出了方案，特朗普前日一度否認有指派任務。

美：挑釁為分化美歐

美國國防情報局局長阿什利（Robert Ashley）前日在一國安論壇上稱，他相信伊朗「不想要戰爭」，近期挑釁行徑是嘗試分化美國和歐盟。他進一步指，包括伊朗、俄羅斯和中國在內的美國主要敵人或競爭對手，沒有一個想開戰。

伊朗近日一直促歐洲盡多點力，紓緩美國對伊朗制裁的影響。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的伊朗問題專家奧爾特曼（Jon Alterman）稱，伊朗現在似乎比向來難以預料的特朗普政府更加鋌而走險，局勢難以預料。

（金融時報/紐約時報）