伊朗扣英油輪 倫敦警告後果嚴重 伊外長促勿當美經濟恐怖主義同謀

事發前英延扣押伊朗油輪30天

伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，「斯特諾帝國」（Stena Impero）號7月19日違反了國際海事規例，它踰越航道又關掉應答器，完全沒有留意到伊朗的警告。伊朗霍爾木茲甘省阿巴斯港（Bandar Abbas）海事當局稱，「斯特諾帝國」號當天與一艘漁船相撞，漁船曾跟油船聯絡，卻不獲回應，遂知會港事局，由後者通知伊斯蘭革命衛隊；「斯特諾帝國」號須依法協助調查，船員全留在船上。

差不多時間，英國船運公司擁有、利比里亞註冊油輪「梅斯達爾」（MV Mesdar）號亦在航向沙特的拉斯坦努拉（Ras Tanura）途中，遭伊朗軍人登船關掉追蹤信號、押往伊朗海岸，但不足兩小時後獲釋。伊朗上周四（18日）聲稱扣留了一艘走私燃料的外國油輪及船上12人。

稱與漁船相撞 英艦遲到一步

3萬噸「斯特諾帝國」號為英國註冊、瑞典持有的油輪。船公司聲明強調，該船「完全符合所有航行和國際法規」。聲明表示，於英國時間上周五下午4時與該船失去聯絡。當時該船本來航經霍爾木茲海峽的國際海域開往朱拜勒（Jubail），突然遇上小型軍艦和一架直升機駛近，接着油輪便偏離航道，折北朝伊朗行駛。船上有1名菲律賓籍，還有18名印度籍、3名俄羅斯籍和1名拉脫維亞籍船員。英國官員透露，當時英國軍艦「蒙特羅斯」（HMS Montrose）曾試圖協助，但來遲一步。

英促放船 排除軍事解決

英國內閣緊急應變小組會議（COBRA）召開緊急會議。英國外相侯俊偉表示，「斯特諾帝國」號肇事時上空有一架直升機盤旋和4艘伊朗艦艇包圍；「梅斯達爾」號則遇10艘伊朗快艇。他昨指伊朗扣押懸掛英國國旗的油輪，顯示「伊朗可能選擇非法和破壞穩定行為的危險道路」。他警告，伊朗倘不盡快解決會有「嚴重後果」，但表明希望循外交途徑而非軍事解決。

英國海軍巡邏艇7月4日在直布羅陀扣押伊朗油輪「格雷斯一」號（Grace 1），指油輪違反歐盟制裁令向敘利亞輸油，惹起伊朗抗議和威脅報復。英國一艘油輪7月10日在霍爾木茲海域附近遭伊朗艦艇威脅，英軍護衛艦「蒙特羅斯」號趕至驅趕伊朗軍艦。「鄧肯」（HMS Duncan）號驅逐艦因而奉命開赴阿曼灣，準備接替「蒙特羅斯」號。

「斯特諾帝國」號事發前數小時，英屬直布羅陀法院決定延長扣押「格雷斯一」號30天。伊朗外長扎里夫昨說：「跟直布羅陀的海盜行為不同，我們在波斯灣是按國際海洋條例行事的。英國應停止當美國經濟恐怖主義的幫兇。」

上周五至少有三艘超級油輪接經理通知，停止靠近伊朗水域航行。負責營運逾15艘油輪的一名資深希臘船東說：「該地區是火藥。我們正從該區調走旗下兩艘船。」

（衛報/法新社/BBC）