登月競賽再現 籲勿盲追求 NASA前副署長：當務之急救地球

阿波羅計劃涉1.2萬億

1960年代的美蘇太空競賽堪稱促成人類登月的驅力，其中美國阿波羅計劃更達成首次載人登月的目標。計劃成本高昂，據法新社估算，阿波羅計劃成本相當於現在的1500億美元（約1.2萬億港元）。計劃1972年計劃宣告中止，此後各國均未曾派人踏足月球，改為集中低軌道太空任務。

不過各國近年陸續重新展開探月計劃，例如中國於2003年啟動預計歷時20年的「嫦娥工程」，以長期駐月為目標，迄今已完成無人飛行器軟着陸及繞月返回等任務。印度2008年起展開無人登月探測器測試，盼在2022年完成載人登月任務。美國太空總署（NASA）亦邀請歐洲、加拿大、日本等國合作「月球門戶」（Lunar Gateway）計劃，盼在未來10年在月面數公里上空建基地，藉機械人展開資源與地質探索，並在2024年重返月球。

登月技術進步 長遠目標探火星

英國天文學家里斯（Martin Rees）稱，機械人開發及微型化技術進步，令無人探月變得便宜有效率，成各國重啟登月研究的誘因。歐洲太空總署（ESA）人類及機械探索總監帕克（David Parker）亦認為，隨着技術發展，如今人類探索月球就像當年探索南極般，進入建立據點的階段。他指出，不少人視前往4億公里外的火星為太空探索的長遠目標，惟當中涉及更大的安全風險，亦有更多技術障礙，掌握登月是第一步。

登月的潛在商機吸引民間投入研發登月技術，除了太空探索企業SpaceX與Blue Origin分別計劃在未來數年推出月球旅遊外，Astrobotic等企業亦與NASA簽訂合約，協助運送補給物資到月球及提供其他技術支援。太空分析師福茲克（Laura Forczyk）稱，政府與私人企業均希望建立太空市場，最終令月球成為前往太陽系其他地方的跳板。

促研水循環 避氣候變化災難

不過新一輪登月潮亦惹質疑。NASA前副署長加弗（Lori Garver）周四（18日）於《華盛頓郵報》撰文，指出NASA的存在應為針對需要先進科技來解決的重大難題提供協助，而如今最迫切的問題不是再次登上月球或前往火星，而是拯救地球，透過研究水循環與大氣變化等課題，避免因氣候變化出現糧水短缺、疾病增加與資源耗盡。她促請NASA扭轉方針，勿盲目追求無意義的登月死線。

里斯亦稱，許多人視移民外星為解決地球問題的方案，但這是「危險的幻覺」，「我們必須在此時此刻處理地球的問題，與在火星上生存相比，處理氣候變化只是小兒科」。

（衛報/金融時報/華盛頓郵報）

（登月50年）