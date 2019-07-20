動畫工場火劫 疑犯呼「小說被抄襲」

油站購40升汽油 接待處點火

警方稱，疑犯事發前30分鐘疑曾在「京都動畫」第一工作室附近一間油站購買40升汽油，並以手推車運送到第一工作室1樓的接待處附近，潑灑汽油後點火，隨後逃到南面約100米的住宅區後被捕。警方根據其身上的駕駛執照確認身分，得悉他居於埼玉市見沼區，職業不詳，但並非「京都動畫」員工或相關人士。他2012年曾涉及便利店搶劫案被捕，曾入住埼玉縣的民營更生設施。事發後疑犯全身多處嚴重燒傷，目前在京都市內醫院治療，仍處於昏迷狀態。警方將於他蘇醒後逮捕他。

家中常傳電玩聲 警接數投訴

疑犯的鄰居向當地傳媒透露，他家中幾乎每日都會傳出嘈吵的電子遊戲背景音樂，以及敲打物件等異響。警方去年8月至今年3月曾數度收到有關噪音的投訴並上門調停，疑犯每次都會回答「知道了」。據指在周日，疑犯曾誤以為其他住戶的噪音是來自隔壁，故此開始敲打牆壁。鄰居繼而到疑犯的家門前，打算解釋噪音是來自其他地方，惟對方卻抓住他的衣領並拉扯其頭髮，大叫「閉嘴」及「我會殺死你」等，事件擾攘近10分鐘。鄰居事後向警方表示：「當時覺得差點被殺。」

（每日新聞/朝日新聞）