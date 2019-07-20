「對日反感」 韓男日使館外自焚亡

死者岳丈曾被日強徵勞役

78歲姓金男子周四向人借車，周五凌晨3時24分駕駛至日本駐韓大使館外停泊，然後在車內自焚，上半身二級燒傷，送院搶救於周五下午不治。他曾致電予人透露這樣做皆因「對日反感」。有親屬稱，死者的岳丈在日本殖民年代曾被強徵勞役。警方正調查事件。

韓國法院去年裁定，日本企業要就二戰期間強徵韓國勞工對受害人賠償，日本堅稱賠償問題早在1965年解決，兩國隨即爭端不絕。日本7月1日宣布限制3項半導體材料出口韓國，被指為報復措施。日韓爭議令韓國民間反日情緒高漲，目前逾5萬零售商拒售日貨。

本月1至18日，韓國大型連鎖便利店CU的日產啤酒銷量跌幅達40％。有大型旅行社稱，上周日本遊訂單減半。

日外相傳召韓大使 不歡而散

日本促韓召開仲裁委會議解決賠償爭議，韓國迄周四限期屆滿未有答允。日本外相河野太郎周五傳召韓國駐日大使南官杓抗議，南官杓再度提及韓國6月提議，以兩國企業出資解決賠償問題。河野斥此舉「極其無禮」。南官杓則譴責日本加強出口管制是「單方面措施」。韓國外交部表示，河野召見南官杓時貿然打斷南官杓，態度無禮。

韓國執政共同民主黨昨表示，日方倘不撤回出口管制，「有必要檢討韓日關係」。青瓦台國家安保室室長鄭義溶周四暗示，8月24日到期的《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）可能有續期問題。另一青瓦台高官昨亦向韓聯社表示「存在檢討廢除GSOMIA可能性」。不過，青瓦台國家安保室第二次長金鉉宗昨強調，續期問題跟韓日就賠償觸發的貿易糾紛無關。

GSOMIA於2016年11月締立，針對朝鮮核威脅旨在共享機密軍事情報，原定每年自動續期，除非某一方在合同屆滿前90天表示要取消。

（韓聯社/Newsis/News1）