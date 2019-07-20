伊朗外長提路線圖 「非打卡會」

扎里夫諷刺稱其提案不是照相機會，稱如果特朗普政府有心改善緊張局勢，自然會這樣做，他們不需照相場合，不需兩頁文件劃上大大的簽名。其說法被認為是暗指在朝核問題缺乏突破的美朝峰會。伊朗總統魯哈尼周四跟法國總統馬克龍通電話，要求歐洲必須加速落實伊朗的合法利益。

俄擬加入歐洲對伊朗結算機制

歐盟儘管啟用「阻斷法令」，容許歐洲企業入稟追討因美國制裁所帶來的損失，但無減商界顧慮，不敢違反美國制裁，令伊朗失去巨額外匯收入。法國、英國和德國今年初建立「貿易往來支持工具」（INSTEX），試圖作為繞過美元貿易的新結算渠道，但機制原意只限於人道物資，無關伊朗最需要的石油出口，暫時只有10個歐盟成員國加入，信用額度亦只有幾百萬歐元，跟美方重啟制裁前逾200億歐元歐伊年度貿易額難以相比。

《金融時報》周三引述俄羅斯外交部消息，指俄方有興趣在INSTEX上跟歐盟密切合作，歐盟對俄方加入亦感興趣。外界關注這會否成為伊朗避過華府制裁體系的殺手鐧。

（衛報/路透社/金融時報）