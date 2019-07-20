伊無人機技術躍進 美部署新系統反制

伊朗無人機 每日3架越波斯灣

第11美國海軍陸戰隊遠征支隊日前帶了LMADIS到中東，在「拳手」號駐守半年。系統使用雷達及攝影機偵測無人機，一旦發現威脅，便用無線電干擾。

路透社引述美國官員估計，日均約兩三架伊朗無人機飛越波斯灣，美國官員相信，伊拉克的親伊朗民兵近期亦加強使用無人機刺探美軍基地。伊朗今年3月發布宣傳片，展示在一次軍演中出動50架無人機轟炸。伊朗支持的胡塞武裝也曾用無人機精準施襲。倫敦國際戰略研究所資深研究員巴里（Douglas Barrie）指出，伊朗無人機的實戰水平存疑，但無疑近年愈來愈進步。

2011年12月4日，伊朗在東部邊境截獲一架美軍RQ-170「哨兵」（Sentinel）隱形無人偵察機，翌年聲稱擊落美軍小型短途無人駕駛偵察機「掃描鷹」（ScanEagle）。外界相信，伊朗從美軍無人機取得技術，改良無人機。伊朗2012年製做了可供偵察、監視及投彈的「目擊者」（Shahed-129），2014年再推出Shahed-171。

（路透社/Military.com）