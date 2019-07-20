特朗普：美軍艦摧毁伊朗無人機 伊否認反嘲美擊落自家機

雙方皆稱有證據

特朗普指美軍兩棲攻擊艦「拳手」號（USS Boxer）在伊朗無人機進入其1000碼範圍後將其擊落，指伊朗一方「無視多次警告，威脅到艦隻和船員的安全」。他形容伊朗無人機被「即時摧毁」。

國防部發言人霍夫曼的聲明指，事發於當地時間早上10時左右，當時拳手號正在國際水域進行通過霍爾木茲海峽的預定任務，其間一架固定翼無人飛行系統（UAS）接近，並進入對拳手號的「可威脅範圍」，故拳手號採取「防禦動作」對付，以確保艦隻和船員的安全。《紐約時報》引述匿名國防部官員稱，該無人機是被拳手號上的干擾器材逼其失去控制墜毁，無人機的翼展約12呎。

CNN引述美國海軍官員指，在擊落無人機前，拳手號和伊朗軍隊已有數次互動。該官員指，一架伊朗海軍Bell 212無人直升機飛近拳手號，接近甲板位置，其後美軍直升機出動「追趕」將其逐走。當時有數艘伊朗快艇在附近，保持安全距離，但另一架較大的船隻則駛到500碼近，美軍直升機再飛到兩艦之間「警告對方離開」，隨後再跟隨一架伊朗軍機，評估為Y-12偵察機。

伊朗否認指控，身處紐約聯合國的外長扎里夫稱「沒有關於損失無人機的消息」。副外長阿拉克奇則在Twitter稱，伊朗沒有損失任何無人機，「我擔心拳手號是錯手擊落他們（美軍）自己的無人機！」

無人直升機飛近甲板 美警告

美國近期屢次指控伊朗試圖威脅霍爾木茲海峽的航行安全。伊朗前日承認扣押了一艘外國油輪，但聲稱最初是收到求救，後來才發現它走私石油而扣查，傳媒估計正是周日起失蹤的「里亞」號。

伊朗上月擊落一架美軍無人機，宣稱它進入領空，但美國堅稱無人機是在國際空域被擊落。事件幾乎觸發美軍空襲報復，但華府在最後時刻放棄。特朗普宣稱自己得悉空襲行動會導致150人死後決定放棄，但說法受到國內外不少質疑。美國後來公布向伊朗情報部門發動了網絡攻擊以作報復，但伊朗稱其計劃失敗。美國傳媒近日報道，特朗普應共和黨參議員保羅（Rand Paul）要求，讓對方跟扎里夫會面，緩和美伊緊張，但特朗普周四否認。

「林肯」號船員墮海失蹤

另外，駐守波斯灣的美軍航母「林肯」號有船員墮海失蹤，美國、西班牙和巴基斯坦的海軍正聯合搜索其下落。

（紐約時報/路透社/CNN）