民主剛果伊波拉 世衛啟「全球最高警戒」

患病女魚販生前曾到盧旺達

世衛引述烏干達衛生部門報告，指上述女患者為一名魚販，上周四（11日）曾在烏干達一個市場內多次嘔吐，數天後身亡，懷疑受感染期間亦曾前往剛果東部交通樞紐戈馬市（Goma）及鄰近的盧旺達城市吉塞尼（Gisenyi）。烏干達衛生部門稱，正與剛果合作尋找有感染風險民眾。

世衛周三召開會議，就戈馬市早前確診首名伊波拉患者死亡一事商討。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會後宣布，將事件列為國際公共衛生緊急事件，呼籲全球須關注剛果的伊波拉疫情，並促請為應對疫情提供資金。他亦呼籲各國不要封鎖邊境或禁止前往剛果，以免損害對抗疫情的努力，並妨礙受影響民眾的生活。

國際公共衛生緊急事件為世衛最高警戒級別，以對於可能擴散並危及其他國家的突發公共衛生事件作出警示，並呼籲國際合作回應。此前該警示只曾發出4次，包括2014年的西非伊波拉疫情及2016年的寨卡疫情。

剛果去年8月起爆發疫情，為當地第二大規模的伊波拉疫情，迄今有逾2500人確診，近1600人死亡，每日新增病例約有12宗。國際紅十字會及紅新月會歡迎世衛今次決定，期望會讓國際對伊波拉危機有應有關注。無國界醫生發言人紐波特（Trish Newport）指出，由於當地民眾對醫護人員缺乏信任，甚至認為疫苗實質令人患病，許多民眾拒絕接種疫苗和求醫，影響抗疫。

香港衞生署衞生防護中心發言人昨表示，因應世衞的宣布和最新情况，政府現啟動三級應變級別中最低的「戒備」應變級別。署方會向全港醫生和醫院發信，告知伊波拉疫情最新情況，亦會密切監察海外最新發展以及世衞建議。

（綜合報道）