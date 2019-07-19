激烈版美伊「油輪戰爭」恐上演

當年的油輪戰爭造成最少200艘船遇襲，鑑於伊朗反艦戰力有所提升，有分析擔心這次油輪戰爭再臨，情况會更複雜。

伊拉克和伊朗在戰爭期間早已互相攻擊石油設施，後來連中立船也未能免禍，尤以運載伊拉克石油的科威特油輪屢成目標，觸發「油輪戰爭」。華府本拒介入，但因局勢緊張變卦，導火線是1987年5月美軍巡防艦「斯塔克」號意外被伊拉克導彈擊中，導致37人喪生。

美軍同年7月起派戰艦為改掛美國國旗的科威特油輪護航，但伊朗未受震懾，更曾以水雷攻擊巡防艦「羅伯茨」號（1988年4月）。美軍還以顏色，擊沉數艘伊朗巡防艦，卻發生擊落伊朗航空客機致290人死的悲劇，其解釋是誤認為執行攻擊任務的伊朗戰機，不過德黑蘭表示質疑。

伊朗戰力增 威脅不容忽視

曾著書解構「油輪戰爭」的學者納維亞斯（Martin S. Navias）指出，伊朗從未達成封鎖霍爾木茲海峽的目標，亦未曾大幅影響波斯灣石油出口或導致油價急升，有估算更指受兩伊戰爭影響的波斯灣船舶只佔總數不多於2%。

美軍參謀長聯席會議副主席塞爾瓦周二警告，這次情况會是「非常不同」，明言需要美軍出動捍衛區內自由航行。問題是像想挽救核協議的法國等已拒絕加入。有分析指出，伊朗從上次油輪戰爭汲取教訓，完善利用快艇攻擊或騷擾大型船舶的能力，更學會使用吸附雷代替較不靈活和準繩的水雷，威脅不容忽視。不過納維亞斯指出，只要美國及國際社會決心反制的話，伊朗長期封鎖霍爾木茲海峽的能力仍有疑問。

（BBC/洛杉磯時報/History Today）