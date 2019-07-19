伊朗認扣押外國油輪 指涉走私 美斥干擾航運 促立即釋放

路透社稱革命衛隊指涉事運油輪有12名外國船員，當時在波斯灣的拉臘克島（Larak Island）地區走私100萬公升石油；《衛報》引述伊朗國營電視台指伊朗一方收到該船的求救通知，從拉臘克島南面把船拖走到伊朗水域後發現運油輪其實在走私石油，遂按法庭命令扣押該船。伊朗方面沒有公布運油輪的名字，但路透社引述運油業消息相信是周日失蹤的「里亞」號（MT Riah）油輪。該油輪掛有巴拿馬旗，註冊管理公司是一家阿聯酋公司，但該公司表示已將該油輪賣給另一家阿聯酋公司Mouj al-Bahar，但後者指油輪現為KRB Petrochem管理。

路透：屬周日失蹤油輪「里亞」號

航運監察網站TankerTracker指「里亞」號在霍爾木茲海峽為其他船補助燃料，最後的信號顯示它在伊朗格什姆島對出的水域，當時正從伊朗的拉臘克島前往阿曼。美國國防部官員向美國CBS新聞表示，注意到伊朗扣押運油輪的的報道，但暫未就此事有任何回應。

波斯灣地區局勢因美國退出伊朗核協議後開始緊張，今年5月及6月發生油輪遇襲事件，美國均指伊朗是幕後黑手；美軍一架無人機在6月亦遭伊朗擊落，總統特朗普一度下令空襲伊朗報復，及至本月初英國海軍在直布羅陀扣押伊朗運油輪「Grace 1」，令伊朗與歐美關係更加緊張。《衛報》指伊朗扣押油輪一事或是針對英國扣押伊朗運油輪的行為。英國外交部表示正尋求進一步資料，強調自由航行相當重要。外相侯俊偉周四與直布羅陀首席大臣皮卡爾多（Fabian Picardo）開會，討論如何處置Grace 1運油輪。

在伊朗宣布扣押外國運油輪的消息前，美國中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）在同一天表示，他們正跟外國商討如何保障波斯灣航行自由，並會積極地尋求讓船在當地自由航行的方法。為確保旗下船隊的航行安全，路透社周三指有航運公司已增加僱用保安人員，加強船隊航經波斯灣時的安全。

（法新社/路透社/衛報）