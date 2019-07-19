環球熱話：素食救地球 專家憂先見其害

聯合國糧食及農業組織（FAO）統計，全球肉類產量過去50年內增加5倍，單在2007至2017年間，全球食肉量便以平均每年1.9%的幅度增長，乳製品年增幅亦達2.1%，主要與人口增長及經濟條件改善有關。FAO估計，生產肉食產生的溫室氣體佔所有溫室氣體的14.5%，大約等於全球運輸系統的溫室氣體排放量，生產牛肉帶來的溫室氣體更相等於種植蔬果產生的56倍。

《自然》去年公布一項研究指出，如現今全球飲食習慣維持不變，到2050年，食物生產的碳排放量將急增87%。

耕種需伐林墾地 恐得不償失

植物為主的飲食方式被視為出路。今年1月，來自16國的37名科學家組成的EAT-Lancet委員會在《刺血針》期刊提出有助拯救地球的「環保餐單」，包括每日僅吃數十克的肉類，改以豆類、全穀物、果仁作為蛋白質來源，多吃水果與蔬菜等。部分歐洲國家亦正研究徵收「肉食稅」，減少民眾食肉。

不過專研動物排放氣體對環境影響的美國加州大學戴維斯分校專家博士米特勒納（Frank Mitloehner）指出，對氣候變化而言，牛等牲畜產生的甲烷與汽車排放的廢氣相比微不足道，只要改變畜牧方式已可改善，反而改以豆類等作物為主的飲食需增加伐林墾地，或導致其他環境問題。《獨立報》評論認為，發達國以植物為主食的追捧已令許多發展中國家受害，例如被視為超級食物的牛油果與藜麥，便因需求增加而升價逾倍，甚至令原產地居民無法負擔。

金融新聞網站MoneyWeek總編輯韋伯（Merryn Somerset Webb）警告，期望以「素食救地球」者應提防素食產品對食品公司的好處可能遠多於對地球與自身健康的助益，在享受道德高地亦應多了解背後真相。

明報記者 羅睿琪