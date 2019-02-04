憂俄FaceApp竊私隱 美議員函FBI促查

涉事程式由位於聖彼得堡的Wireless Lab開發，可讓用戶修改照片「變老」，近日有博客憂慮該App可能擅取手機內其他相片，或是會用來訓練面部識別演算法。美國民主黨全國委員會（DNC）周三提醒該黨的總統選舉參選人不要使用FaceApp。不過FaceApp行政總裁貢恰羅夫（Yaroslav Goncharov）周三表示用戶照片並沒被傳送到俄羅斯，大部分照片經雲端系統加工；《福布斯》亦指程式的伺服器位於美國的亞馬遜數據中心。有專家認為外界過分憂慮。

微軟：俄伊朝網攻800次 疑干預選舉

另外，美國科技巨擘微軟周三表示，該公司過去一年向旗下AccountGuard服務的全球登記用戶發出了781次懷疑「國家級攻擊」通知——該服務是微軟向聯邦、州級或地方政治候選人、政黨委員會、選舉導向的科技銷售商以及指定的非牟利和非政府組織提供。微軟指施襲者大多來自俄羅斯、伊朗、朝鮮等地，包括相信跟俄羅斯情報部門及跟2016年民主黨電郵外泄事件有關的Fancy Bear。微軟指最經常受到類似攻擊的是跟候選人或政黨合作又或涉及重要競選議題的智庫或非政府組織，或是向競選運動和選舉系統直接攻擊的先兆。

（綜合報道）