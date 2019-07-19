登月50年：登月首人岩士唐 盼世人關顧地球

兒讚體貼幽默「像教授」

岩士唐的次子馬克（Mark）及孫女凱莉（Kali）均為音樂家，馬克形容父親「體貼、幽默而且富有音樂感」，與媒體所塑造的「隱士」形象大相逕庭，「他不是那種會一直告訴你該做什麼的父親，反而更像一個教授，會向你展示不同選項並敦促你仔細思考，然後做正確選擇，他的一生就是榜樣」。凱莉指岩士唐甚少提起登月，只有一次向她談起「阿波羅11」號任務為他帶來最深刻的影響，是從月球表面回望地球的一刻，「他身處太空，視地球為一個脆弱的資源，希望人們會更加關顧它」。

長子里克（Rick）現為軟件工程師，談起父親的登月傳奇時，他說：「每當我想到傳奇，我不會想到爸爸，而是有數千人致力實現同一目標的阿波羅計劃團隊。」岩士唐過去曾解釋其名言的靈感，源於他向月球邁步時，想到背後有數以十萬計的人讓他有機會邁出這一步。里克認為岩士唐的成就鼓舞了一代人，「很多人跟我說受到1960年代這件事啟發，最終成為科學家、工程師或醫生，這份價值難以計算」。

作為「阿波羅11」號的指揮官，岩士唐冷靜面對危機的形象深入民心，例如「鷹」號降落月球前燃料僅夠用30秒，他臨危不亂地手動控制並順利在佈滿巨石的地面着陸。1968年，他乘搭的登月訓練機在逾60米高空失靈並急速下墜，在墜毁前數秒，他成功使用彈射座椅跳傘逃生，最終沒有受重傷，但經歷過千鈞一髮的險境，他卻立即回到辦公室處理文件工作，其冷靜的頭腦隨即備受關注，並在翌年1月獲委任為「阿波羅11」號指揮官。

（BBC/CBS）