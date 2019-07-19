《涼宮春日》膾炙人口 日中美動漫迷同哀嘆

「京都動畫」1981年創立，由於不時在作品中加入京都實景，吸引不少動漫迷到京都朝聖，其位於宇治市的總部及今次起火的工作室亦深受歡迎。

今次事故導致多名製作動畫的人才傷亡，亦有多部作品原畫被燒毁，不少行內人感到痛心。著名動畫電影《你的名字》的導演新海誠、《涼宮春日的憂鬱》原作者谷川流等人都祝願傷者早日康復。

影評人前田有一慨嘆「一想到國內最優秀的動畫製作員可能已經死亡，這實在太痛苦」，又指今次的損失將會重擊日本動畫界。

內地網民形容「動畫界聖母院」

全球不少動漫迷在社交網絡發起「#為京阿尼祈禱」（#PrayForKyoani）的標籤，有內地網民更形容其為「動畫界的巴黎聖母院」。美國有動漫發行商發起眾籌，截至昨晚11時已籌得逾60萬美元（約468萬港元）。

（路透社/產經新聞）