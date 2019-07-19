《涼宮春日》膾炙人口 日中美動漫迷同哀嘆

【明報專訊】涉事的「京都動畫」為日本最受歡迎的動畫製作公司之一，曾製作《涼宮春日的憂鬱》（圖）、《K-ON！輕音少女》及《Free！》等人氣動畫，亦有參與《蠟筆小新》和《多啦A夢》劇場版製作，近年亦涉足《聲之形》等動畫電影，以精細地描繪現實風景及呈現角色的細膩情感聞名，獲動漫迷稱讚為「業界良心」，有「京阿尼」（公司日文名稱諧音縮寫）之暱稱。日本動畫界以至全球不少動漫迷均對今次事故表示哀悼，有人發起眾籌援助。
「京都動畫」1981年創立，由於不時在作品中加入京都實景，吸引不少動漫迷到京都朝聖，其位於宇治市的總部及今次起火的工作室亦深受歡迎。
今次事故導致多名製作動畫的人才傷亡，亦有多部作品原畫被燒毁，不少行內人感到痛心。著名動畫電影《你的名字》的導演新海誠、《涼宮春日的憂鬱》原作者谷川流等人都祝願傷者早日康復。
影評人前田有一慨嘆「一想到國內最優秀的動畫製作員可能已經死亡，這實在太痛苦」，又指今次的損失將會重擊日本動畫界。
內地網民形容「動畫界聖母院」
全球不少動漫迷在社交網絡發起「#為京阿尼祈禱」（#PrayForKyoani）的標籤，有內地網民更形容其為「動畫界的巴黎聖母院」。美國有動漫發行商發起眾籌，截至昨晚11時已籌得逾60萬美元（約468萬港元）。