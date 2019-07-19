「京都動畫」遭縱火 爆燃33死36傷 41歲男子淋汽油點燃 高呼「去死」「抄襲」

檢刀槌兩個20公升容器

事發在京都市伏見區樓高3層的「京都動畫」第一工作室，日本放送協會（NHK）報道，昨日上午10時過後，男疑犯在工作室1樓潑灑相信是汽油的液體後點火。當時有67名員工及6名公司以外的人在工作室內，有目擊者形容曾響起2至3次爆炸聲，隨即竄出大量火焰及濃煙，其間傳出多人尖聲求助的聲音。

截至當地時間昨晚9時半，當局確定33人死亡，另有36人受傷，其中10人傷勢嚴重。消防員分別在工作室的2樓及3樓連接天台的樓梯發現11及19名死者，為案件中傷亡最慘重位置。有專家分析，當密閉的1樓燃燒至氧氣下降，有人打破窗戶導致大量新鮮空氣湧入，引發爆燃及爆炸，加上汽油的揮發性強，火焰一下子便能蔓延至上層，速度之快或令火警鐘及防火門等未有足夠時間運作，因此上層的人或許未知發生何事已被火焰和濃煙包圍。一般室內火災現場溫度約1000℃，惟汽油可令現場升溫至1500℃。警方在現場及附近一帶找到數把刀及槌子，以及兩個分別20公升的容器，未知是否與案件有關。

火場突開窗 烈焰上竄

警方稱，該男子其後往南面逃走，有當地居民憶述在上午10時35分左右，她聽到門鈴響起所以走到門外，發現一名身穿T恤和牛仔褲的男子倒臥路上。她形容當時男子雙手有燒傷痕迹，右腿冒出火焰及煙，她初時以為對方是火災的受害者，隨即拿水滅火。等待救護車期間，數名警員趕至並包圍該男子，質問「為何要做這種事」，男子則大叫「抄襲」，並提及「有潑灑汽油」及「用打火機點火」等說話。他後被送往京都市內的醫院，因重傷未能接受問話。初步調查顯示，他並非「京都動畫」員工或相關人士。警方發現有男子曾攜同器皿到事發地點附近的加油站購入汽油，正調查是否就是男疑犯。

社長：數年前已接恐嚇電郵

「京都動畫」社長八田英明昨在京都府宇治市的總部外會見記者，指數年前已開始收到寫有「去死」的恐嚇電郵，自此一直有與律師商討事件。他指今次起火的第一工作室是「公司的核心」，斥責疑犯將不滿訴諸暴力，「那些背負着日本動畫界未來的人受傷並失去生命，讓人難以承受」。

首相安倍晉三亦在Twitter發文，表示「如此淒慘的事件讓人說不出話」，期望死者安息及傷者早日康復。2001年東京新宿區歌舞伎町曾有大樓疑因人為縱火，釀成44死3傷悲劇，兇手身分至今未明。

（共同社/朝日新聞/路透社）