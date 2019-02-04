150萬人響應闖「51區」活動 美軍關注

「闖入51區」活動發起人在簡介中表示：「如果我們用火影忍者（日本動漫人物角色）跑法，就可以跑得比子彈還快。就讓我們去接觸外星人吧。」網民如巴恩斯（Jackson Barnes）甚至建議闖入基地的路線，不過巴恩斯後來澄清純屬開玩笑，稱其實無意闖入基地。

「51區」是美國空軍的高度機密設施，但多年來未獲官方確認其存在，直至2013年中央情報局（CIA）解密有關U2偵察機的文件時才得到證實。由於官方公布資料不多，有陰謀論認為當中藏有外星人和不明飛行物體（UFO）等資料，亦成為科幻作品如電視劇《X檔案》、電影《天煞-地球反擊戰》及其他電子遊戲的題材。

美軍警告入侵者面臨危險

雖有網民指是開玩笑，但美國空軍對這次網上號召活動未有鬆懈。發言人上周五向《華盛頓郵報》表示，「51區」是空軍的露天訓練基地，不鼓勵任何人闖入，本周一又向《紐約時報》稱非法入侵軍事設施和訓練區都是危險行動。該區的「禁止闖入」告示牌已標明，軍方獲授權用致命武器對付入侵者。

（衛報/BBC/法新社）