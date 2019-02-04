柏林市政府回購670民宅遏房租

政府收購的單位位於東柏林卡爾馬克思大道上，是斯大林時代風格樓宇，東德時代為政府擁有，1990年代兩德統一轉為私有化。物業管理公司去年11月宣布，要將5幢大廈全數700個單位，轉售予當地大地產商「德國生活」（Deutsche Wohnen），租戶害怕大幅加租，持續逾半年抗爭，促請政府收購，引起社會熱議。

料涉8億元 市長盼市民可負擔

柏林過去以生活成本低聞名，但物業租金近年持續上漲，某些地區租金十年翻了一倍，令市內經濟實惠的住宅日趨緊絀。柏林市政府為遏止物業市場高檔化失控，6月已宣布由2020年起凍結租金5年。

市長米勒（Michael Mueller）上周五在買賣後說：「柏林必須重奪租賃市場更大控制權。這670間公寓是這方向的第一步。我希望本市房屋繼續是柏林市民可負擔的；住屋幾乎是所有大城市的核心社會議題。故此，我打算在可能情况下收購單位。」

地方政府周一稱上述公寓由官方房屋協會Gewobag接管，但沒有披露收購價，當地市場估計大概達0.9億歐元至1億歐元（約7.88億至8.76億港元）。柏林市政府城市發展局3月估算，收購24.3萬間公寓及補償業主等開支，會達300億、400億歐元（約2630億、3500億港元）。

（法新社/德國地方報）