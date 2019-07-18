登月50年：登月第二人 憶述驚險30秒

艾德靈：沒準備登月「感言」

現年89歲的艾德靈上周六在加州的列根總統圖書館出席登月紀念活動，憶述「阿波羅11」號升空時非常流暢，他們當時都未能察覺火箭是否已離開地面，要靠儀器及通訊才確認升空。抵達月球軌道後，登月艙「鷹」號與指揮艙分離前往月球表面。身為登月艙駕駛員，艾德靈憶述當時「鷹」號的電腦計算失靈，引領他們到佈滿巨石的地區降落，同時儀器一度顯示燃料僅夠用30秒。岩士唐（Neil Armstrong）繼而手動控制「鷹」號，最終在石地上找到適合的地方，順利完成着陸。險境過後，他隨即搭着岩士唐的肩膀相視而笑。

岩士唐踏上月球，留下「我的一小步，人類的一大步」的名言，艾德靈繼而成為第二個踏足月球的人。他原本並沒考慮應在月球上說什麼話，但看到眼前荒蕪的景象不禁感嘆：「真是壯觀的荒原（Magnificent desolation）」，迄今仍為人津津樂道。

NASA周二在當年的發射地點佛羅里達州甘迺迪太空中心舉行慶祝活動，邀請艾德靈與昔日的伙伴柯林斯重遊舊地，惟他因公眾活動時間表過於緊湊而未有出席。其前經理人柯普（Christina Korp）曾表示，每日都有活動，令艾德靈感到有壓力，曾提出不想出席公開場合。

成名壓力增 一度患抑鬱

艾德靈回到地球後被視為英雄，展開緊湊的巡迴演說。他表示這並非他追求的事。艾德靈登月前已因其他太空任務成名，其母親1968年卻因未能適應兒子名氣，加上其他原因自殺身亡，令他頓時失去目標。他在著作《回到地球》中透露，1970年離開NASA後，他加入空軍學院並期望擔任學員指揮官，惟卻被分配到試飛員學校。連串失意令他患上抑鬱症及開始酗酒，直至1975年在女友鼓勵下加入戒酒中心，生活漸重回正軌。他近年曾形容自己「感覺更年輕」，強調精神健康沒問題，更於去年入稟法院控告子女和柯普誹謗他患有認知障礙症以侵吞其財產，惟其子女則稱過往家庭關係和睦，直至近年父親認識的新朋友企圖離間他們的感情。

（路透社/國家地理/大西洋月刊）