蘇丹軍方反對派確立權力共享

3年零3個月後舉行大選

簽署儀式於周三在首都喀土穆舉行，雙方代表簽署文件後握手。代表軍方的過渡軍事委員會副主席達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）形容，今次的協議「在武裝部隊、RSF及光榮的蘇丹革命領袖之間，展開嶄新而前景看好的伙伴時代」。示威領袖阿明（Ibrahim al-Amin）則指協議「標誌蘇丹人民自力更生的新時代」。軍方步出會堂後，有群眾舉起蘇丹國旗並高呼「文人管治！」等口號。

聲明訂明雙方將成立由6名文人及5名軍方成員組成的「主權委員會」，軍方代表將於頭21個月出任委員會主席，然後由文人政府管治18個月至舉行民主選舉。雙方將於周五就權力分享細節談判，決定委員會義務及責任，外界預料屆時將討論是否給予對示威者施暴的軍官「絕對豁免權」。示威領袖在周二晚舉行的談判中仍堅拒這項要求，惟軍方則試圖淡化雙方這方面的分歧。其他議題包括成立過渡期的國會，以及將RSF撤出首都喀土穆等。

（法新社/路透社）