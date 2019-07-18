民粹政黨助馮德萊恩掌歐盟 歐洲議會碎片化 推政策勢受掣肘

經歷連場政治角力後，歐盟本月初終拍板新一屆要職提名人選，馮德萊恩（Ursula von der Leyen）獲提名最受爭議。屬於中右派歐洲人民黨黨團的馮德萊恩事前極力拉票，根據她取得的政治派系承諾來預估，理論上她可得到逾500票，但實際上她只拿到383票。她的一名黨友概嘆道：「許多人整天都在說謊。」因為投票並不公開，此說無法證實，但有議會中人揣測，有數十名歐洲人民黨黨團成員倒戈，幾乎令馮德萊恩陰溝裏翻船。

黨團內數十人倒戈

《金融時報》稱，令她勉強過關的反而是向來跟德國不合的非主流政黨如波蘭法律與公正黨和意大利五星運動，這或令馮德萊恩欠了他們的人情。部分歐洲議會議員擔心，這會令歐委會處理波蘭和匈牙利違反法治等問題時被迫放軟手腳。馮德萊恩演說時已迴避談到可用來處理波、匈兩國的《里斯本條約》第7條。

更長遠的憂慮是歐洲議會「碎片化」，屬主流陣營的中右派、中左派、自由派和綠黨派間難組成有多數票的穩定政治聯盟，令馮德萊恩要達成任何政治大計都寸步難行。馮德萊恩為討好綠黨，提出首百日落實「綠色新政」，包括碳邊境稅和將2030年或之前碳排放削減量由30%升至55%。綠黨未有支持她，但分析認為該方案可能是歐洲人民黨部分成員倒戈理由。

另外，職位相當於歐盟最高級公務員的歐委會秘書長、同屬德國人的塞勒邁爾（Martin Selmayr）明言下周末會請辭，以免歐委會陷入全由德國人主導的爭議。他承諾不會留在布魯塞爾任職，又不諱言下任秘書長很可能是法國人。Politico分析，這意味着法國籍的歐委會金融事務總幹事葛遜（Olivier Guersent）會是出線熱門。

（金融時報/經濟學人/Politico）