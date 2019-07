國防部被指生物實驗播萊姆病 美眾院促查

修正案由新澤西州共和黨眾議員史密斯(Chris Smith)提出。他是眾議院萊姆病核心小組聯席主席。他周三在記者會上表示,美國人有權知道國防部利用蜱蟲或其他昆蟲做實驗,有否流出實驗室,導致萊姆病及其他經由蜱蟲傳播疾病發生突變及傳播;也要找出誰下令做實驗、實驗室中的蜱蟲有否故意被釋放等。

史密斯稱,他是受一些書籍和文章啟發而提出該項修正案。有書籍聲稱美國政府在馬里蘭州德特里克堡和紐約普拉姆島等地做實驗,試圖將蜱蟲等昆蟲變成生物武器。

指實驗住宅區放蟲 出錯傳播

美國每年有40萬人感染萊姆病,一直有論者聲稱,萊姆病的源頭是美軍實驗,但不少專家質疑是陰謀論。今年5月,曾患萊姆病的科學作家紐比(Kris Newby)出版新書Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapon,引述萊姆病病原體發現者伯格多夫(Willy Burgdorfer)稱,萊姆病是軍事實驗出錯引致。

伯格多夫曾當美軍生物武器研究員,聲稱其任務包括繁殖跳蚤、蜱蟲、蚊子等吸血昆蟲,並用導致人類疾病的病原體將牠們感染。該書還聲稱,實驗包括在美國住宅區釋放一些未受感染的蟲子,以追蹤它們如何傳播,但計劃實行出錯,導致美國1960年代爆發萊姆病。

萊姆病是由細菌伯氏疏螺旋體引起,這種細菌通過蜱蟲這微小吸血昆蟲叮咬而傳播。早期症狀是在蜱蟲咬後3至30天開始出現,包括皮疹、發燒、發冷、頭痛、疲勞、肌肉和關節疼痛或淋巴結腫大。若不及時治療,可能會在數月或數年後出現更嚴重症狀,嚴重者可致命。

(哥倫比亞廣播公司/衛報)