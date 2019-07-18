「人腦接電腦」AI共生 盼明年人體試驗

馬斯克旗下公司研發

Neuralink團隊專家開發出的裝置包括一束帶有多個電極的線狀物，及讀取、清理和加強大腦信號的晶片，亦研發能自動植入幼線到大腦、像縫紉機的機械臂裝置。電極線闊4至6微米（μm），比頭髮更幼。

USB連線鼠腦 初步成功

「人機結合」並非新意念，2006年已有癱瘓病人利用名為BrainGate的系統，透過植入腦部的128個電極用大腦控制電腦滑鼠。Neuralink這次的系統則更為精細，該系統最多有3072個電極。Neuralink專家稱，他們在測試中能夠監察大腦活動並解碼，將特定大腦活動和移動、視覺和說話等動作連繫起來，但未有說明如何可靠地將大腦活動轉變成流暢、受控的動作。馬斯克在問答環節透露曾在猴子身上做實驗，讓猴子用大腦控制電腦，但未有解釋。

馬斯克認為，人類有落後於人工智能（AI）發展的危機，他希望最終實現「與AI的共生」，創造出與AI融合的技術。

Neuralink測試中的老鼠仍需用USB接頭連線讀取大腦資訊，專家下一步是設計無線版本，在人體植入「N1感應器」連接電極線，配合放在耳後的裝置無線傳送數據，並利用手機應用程式控制，讓癱瘓者能控制手機和電腦。該公司正研究向美國食品及藥物管理局（FDA）申請許可，希望最快明年作人體臨牀測試。

（衛報/華爾街日報/法新社）