美：制裁奏效伊願磋商 德黑蘭否認

惟在紐約出席聯合國會議的伊朗外長扎里夫隨後否認。其發言人說，伊朗導彈無論跟誰、哪國、何時，絕對不是談判條件，又指蓬佩奧錯誤解讀了扎里夫周日受訪所謂美國「若想談導彈，應停止售賣導彈等武器予中東地區國家」（意指沙特、阿聯酋等）的言論。伊朗外交部發言人在周二晚發網帖表示，外長談到導彈項目，是為挑戰美國對中東的軍售政策，並非表示黑德蘭準備談判。

伊朗向來表明，談判唯有在特朗普政府回歸2015年的伊朗核協議後才可能。

紐時：顯示白宮渴望扭轉對抗

《紐約時報》的報道認為，雖然是蓬佩奧誤解了扎里夫之言，但這也似乎顯示出白宮「渴望扭轉持續數周的對抗」，製造與伊朗「進入某種磋商的機會」，同時又強調「實現有多難」。

奧巴馬政府中東事務官員戈登（Philip Gordon）認為特朗普政府「在拚命找任何可用、表示伊朗想談判的暗示」，惟他指出即使雙方克服了談判障礙，伊朗也不可能甘願接納華府稱為底線的那種交易。

（紐約時報/英國廣播公司）