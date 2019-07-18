國際油輪霍爾木茲海峽失蹤 美官員懷疑遭劫走 伊朗稱接求救施援

阿聯酋出發 油輪掛巴拿馬國旗

根據航運監察網站TankerTracker的紀錄，掛上巴拿馬國旗的油輪「里亞」號（Riah）7月14日「在放慢速度後」首次駛入伊朗海域，其後停止發出信號，里亞最後所知位置是在格什姆島（Qeshm）對出。據該網站指，里亞在霍爾木茲海峽行駛「為其他船舶補充燃料」。據網站創辦人稱，里亞是一艘只有約68米長、9米闊和負載量為2000噸的小船，通常只在海岸附近航行。

美聯社引述數據公司Refinitiv資深分析師拉賈（Ranjith Raja）稱，里亞過去3個月來回迪拜、沙加和富查伊拉（皆為阿聯酋城市）其間一直沒關掉信號發射器，認為關掉信號發射器並不尋常。

霍爾木茲海峽自5月以來發生多宗懷疑涉及伊朗的油輪事故，油輪失蹤惹來揣測。美國國防官員向美聯社稱，華府懷疑伊朗劫走油輪。該官員指里亞失蹤前所在的格什姆島上面有革命衛隊的基地。伊朗外交部發言人穆薩維周二透過官方Twitter稱，伊朗收到求救信號後，派員援助一艘「遭遇技術問題的外國油輪」，他說：「根據國際規則……伊朗部隊接近它，並以一艘拖船將它拉進伊朗海域，以作必要的維修。」他稱稍後會公布更多細節。

不過，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）指出，並沒其他國家收到求救信號。CBS引述美國官員稱，相信油輪跟船上25名船員是遭伊朗劫走。油輪屬於哪個國家或哪家公司亦是謎團。阿聯酋官員周二強調涉事油輪並非阿聯酋擁有或營運，船上沒任何阿聯酋人員。路透社稱，油輪的註冊管理公司是一家阿聯酋公司，但該公司表示已將該油輪賣給另一家阿聯酋公司，但後者表示油輪現為KRB Petrochem管理。

無其他國家收到求救信號

自美國5月正式終止對8個國家或地區對伊朗石油進口制裁的豁免後，霍爾木茲海峽局勢緊張。本月初，英國皇家海軍陸戰隊協助直布羅陀當局扣押一艘伊朗油輪，理由是油輪正向敘利亞運送石油，違反歐盟制裁。伊朗隨即表明要報復。 英國上周更指伊朗試圖騎劫一艘伊朗油輪，但伊朗否認。伊朗最高領袖哈海內伊周二揚言，會對英國的「海盜行為」作報復。

《華爾街日報》稱，美國正游說其他求購中東石油的國家加入國際護航行列，英國和荷蘭已加入，印度亦有自行派出兩艦護航本國油輪，但法國和西班牙則以擔心跟伊朗關係緊張升級為由拒絕華府提議。

（CBS/路透社/華爾街日報）