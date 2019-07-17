婦誕死嬰被控殺人案重審

現年21歲埃爾南德斯（Evelyn Beatriz Hernandez Cruz，圖）在庭上拒認罪，堅持她當日並不知道自己懷孕，因為間歇性出血一直誤以為是月經，又對懷孕症狀與胃痛混淆。她強調要是自知懷孕必然接受產檢，所以受檢控是無辜的。

薩爾瓦多嚴苛反墮胎法惹爭議

埃爾南德斯曾被黑幫人士強姦但無報案。2016年4月，年僅17歲的她在寓所產下32周死嬰，大量出血而昏迷不醒，由其母發現送院，但她尚留院接受治療，就有警察到來拘捕，控以殺人。醫學專家無法判斷胎兒是否在子宮內或出生後死亡。檢方就以她無尋求過產檢為由指控她有罪。結果埃爾南德斯被判囚30年，直至今年2月服刑33個月後獲准出獄等候重審。

辯方律師指其當事人所遇的，正是薩爾瓦多許多婦女的噩夢。薩爾瓦多禁止任何情况的墮胎，過往曾有數十名婦女因聲稱流產、胎死腹中而致胎兒夭折，被當局判囚。人權組織希望，6月就職的總統布克萊（Nayib Bukele）政府可以放寬法例。

（BBC）