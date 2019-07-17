幕後功臣柯林斯 擔重任留守指揮艙 無緣登月駕駛員：感激佔歷史席位

負責監控通訊 「能否回家關鍵」

柯林斯在3人的職級之中排第二，他向指揮官岩士唐負責，較登月艙駕駛員艾德靈高級。當岩士唐與艾德靈乘坐分離的登月艙「鷹」號到月球表面，柯林斯獨自留在指揮艙「哥倫比亞」號上繞月飛行，負責監測地面控制中心與「鷹」號的通訊。若「鷹」號者返程時未能攀升至足夠高度，柯林斯需要駕駛指揮艙到較低軌道拯救兩人。事隔50年，他形容當時的職責是兩人「能否回家的關鍵」，坦言：「若我說在『阿波羅11』號上擁有最佳位置，那我一定是騙子或傻瓜，但我可以肯定而真誠地說，很感激能擁有這個位置。」

當時負責分配太空人任務的官員曾向他承諾，只要「阿波羅11」號順利返回地球，他將能在下一次任務獲得親身踏上月球的機會。惟他婉拒，認為只要「阿波羅11」號成功，他已完成己任，為歷史作出貢獻。當時一旦「鷹」號發生意外，最差的情况是只有柯林斯能回到地球，面對有可能失去同伴的壓力，他稱自己思想非常簡單，較少受精神壓力影響。

柯林斯形容整個登月的航行環環相扣，一子錯滿盤皆落索。雖然3人當天在指揮艙重逢非常高興，但並沒有為此慶祝，因為當下必須啟動指揮艙，為之後一連串的工作做好準備，「你不能只注意過去的東西，必須向前看」。

感登月連結各國人民

近年各國加強太空任務，美國亦宣布目標於2024前重返月球。柯林斯表示贊成國際之間合作，又憶述完成登月任務後，他們巡迴到全球多個城市，初時以為他國人民只會視此為美國任務，但實際上他們卻歡呼「我們做到了，我們人類終於能離開這個星球」，令他體會到登月任務有助連結不同地區以至種族的人。

（時代）