電腦密碼之父辭世 享年93

科爾巴托創電腦「分時系統」

科爾巴托是麻省理工學院的榮譽教授，上世紀60年代起致力於研究計算機科學。他生平最著名的貢獻之一，便是開發簡稱「CTSS」的電腦「分時系統」，取代舊有的「批次處理」形式運行，CTSS可讓多名用戶同時享用一部電腦的運算能力，發揮更大效能。

正因CTSS出現，科爾巴托為電腦引入密碼系統，以保障同一台電腦不同用戶的個人資料。為表揚其貢獻，美國電腦協會於1990年向他頒發有電腦界諾貝爾獎之稱的最高榮譽獎項「圖靈獎」。

曾獲電腦界諾獎

如今雖有指紋或其他生物保安識別技術，但數字式的電腦密碼系統仍普遍使用。2014年，87歲的科爾巴托接受《華爾街日報》訪問時表示，電腦密碼有易被破解的缺點，在如今網絡時代猶如「噩夢」。此外，他覺得很少人能記住所有密碼，只能用小冊子記下或用軟件管理，但都很煩人。他在過去數十年共使用約150個密碼。他說，當年發明時並沒預計後來互聯網普及，但他認為電腦密碼安全等級雖非很高，但也足以保護私人資料免被隨意窺探。

學者為科爾巴托的逝世感到惋惜。麻省理工學院媒體實驗室教授阿迪布（Fadel Adib）說﹕「若沒有他及其後來者的研究，世界將大大不同。他的成果和遺產將會繼續啟迪世人。」

（BBC/紐約時報）