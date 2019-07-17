中非交通樞紐現伊波拉惹憂慮 世衛研列緊急公共衛生事件

民主剛果牧師涉隱瞞染病

一名46歲牧師在布滕博（Butembo）連訪7間教會為伊波拉患者按手禱告後，7月9日有染疫初期徵狀，在家接受一名護士治療，但他在7月12日依然搭巴士往戈馬。他在途中先後經過3個檢疫站均使用不同化名呈報，似為隱瞞病况和身分。到周日早上抵達戈馬市，他發燒求醫，周一早上送返布滕博，至昨天不治。當局追蹤到搭同一巴士全車18名乘客及司機，周一給予接種疫苗。該市有逾3000名醫護人員接種了疫苗及受過訓練，準備控疫。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一在討論防備應對伊波拉的日內瓦聯合國高級別會議上，稱戈馬為「通往地區和世界的門戶」，這宗病例「可能改變這波流行病的遊戲規則」。他表示為此將再召開委員會會議，商議是否宣布疫情為「國際關注緊急公共衛生事件」，從而爭取更大國際幫助。該委員會已三度拒絕宣布，受到許多公共衛生專家抨擊。

戈馬市人口200萬 接壤盧旺達南蘇丹

近200萬人的戈馬市是北基伍（North Kivu）省會，處於非洲3個湖泊之一的基伍湖北岸，距鄰國盧旺達邊境僅一公里，是該區域國際航空、渡輪、長途巴士的總匯站。鄰國烏干達已有3宗從剛果民主共和國感染病例，兩人死亡。盧旺達已在戒備。接壤的南蘇丹更遠沒有控疫能力，亦令專家非常擔憂。

民眾敵視醫護阻礙抗疫

剛果民主共和國自去年8月1日宣布爆發伊波拉，已造成2489人受感染，迄上周六1665人死亡；東北部有700萬人口的北基伍省為重災區。傳染病學專家相信疫情始於去年5月，但因為本就欠缺監察疾病機制，而當時該區的醫護衛生人員為爭取欠薪罷工等問題，以致延誤通報。

近一年間，控疫情况始終不理想。資源緊絀，許多社區居民又拒受治療或接種疫苗，醫護工作人員且常受敵視、恐嚇。從1月起，已發生198宗相關襲擊，導致醫護人員及患者7死58傷，包括一名世衛流行病學家斃命；最新兩宗分別發生於7月13日、14日，兩人遇害。

英國國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）昨促七國集團成員出錢支援。

伊波拉病毒可藉體液傳播，能引起腹瀉、嘔吐、出血熱和死亡。上次2013年至2016年的西非伊波拉大爆發，導致逾1.13萬人死亡。

（綜合報道）