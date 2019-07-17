意警搜極右組織 檢3.5米導彈

拘3人 一曾出選參議院

當局在西北部市鎮里瓦納扎諾（Rivanazzano）機場附近的倉庫搜出空對空導彈，相信是法國製造的Matra Super 530F，長逾3.5米、重245公斤。這種導彈在1979年面世，專為法國的幻影F1型戰機而設。導彈印有英文字，顯示是1980年按合約售予卡塔爾的軍備。

警方稱，導彈性能良好，內部雖沒爆炸品，但經調整即可成為武器，可運載30公斤的爆炸品，射程為25公里。當地傳媒報道，貝爾吉奧洛原本打算以47萬歐元（412萬港元）轉售導彈。當局以擁有及出售導彈的罪名，拘捕貝爾吉奧洛及兩名分別為瑞士籍及意大利籍的男子，正調查該枚導彈如何流入意大利。

當局調查意大利極右勢力有否協助烏克蘭東部的親俄分離分子，發現貝爾吉奧洛曾透過WhatsApp傳送導彈照片以作交易，隨即展開今次的突擊搜查。調查人員在其住所搜出26把槍械、逾300件槍械配件及20把刺刀，還有新納粹宣傳品及希特勒的紀念品等。新力量黨周一發表聲明，強調與今次事件無關。

（法新社/BBC/CNN）