4女議員轟特朗普種族議題轉移視線

共和黨黑人議員出聲批評

奧卡西奧—科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）說：「庸人和領導者，挑戰對我國忠誠者，無非在迴避挑戰和討論政策。」普里斯利（Ayanna Pressley）認為特朗普的攻擊，志在影響美國人民對她及其同僚所提議題，如承擔得起的住屋、醫療保健、移民等問題的視線。她批評特朗普的言論「仇外、偏執」，強調絕不會沉默。

奧馬爾（Ilhan Omar）指摘特朗普針對她們4名議員的膚色，作出「公然的種族主義攻擊」，她還和特萊布（Rashida Tlaib）再次呼籲彈劾特朗普。民主黨黑人眾議員格林（Alexander Green）在另一場合預告本月將為總統「對政策的偏見、社會的危害」，向眾議院提出彈劾表決。

特朗普周日在Twitter發帖，不點名批評數名非白人民主黨女眾議員與其教訓美國該如何，不如「返回老家」。大部分共和黨人迄周一晚依然沒有表態，但有些人表示關注，而該黨唯一的非裔眾議員赫德（Will Hurd）稱那攻擊是「種族歧視」；參議院唯一的黑人共和黨人斯科特（Tim Scott）就在Twitter稱之為「種族冒犯」。

（綜合報道）