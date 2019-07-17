政界輿論冷對 反映理財觀念改

除了美國外，環球債務都在節節上升。國際金融協會周一發表報告稱，全球債務在2019年第一季增加了3萬億美元，增長速度差不多前所未見，令全球債務急升至246.5萬億美元。該協會稱，高債務水平令不少國家一旦遇經濟下行便會脆弱不堪，阻礙全球經濟復蘇。

紐時：美國愛上赤字債務

美國過去的主導理財理念也是認為債務及財赤必須減少，否則會埋下危機。美國聯儲局前主席格林斯潘今年初曾警告美國財赤過高，但時移世易，不少人認為這理論是「靠嚇」。《紐約時報》今年2月便指出，美國已經變得不再擔心債務，反而愛上赤字和債務。

共和黨人過去相信財政紀律，擔心國債增加會導致通脹及利率上升，但目前雖然國債增加，利率卻仍然偏低，令一些人懷疑傳統智慧。

傳統智慧遭質疑

總統特朗普去年和今年的國情諮文中都沒有提及債務或財赤，其2017年減稅方案普遍被認為令赤字增加。至於自由派則相信「現代貨幣理論」（modern monetary theory），這理論認為國家開支不應受制於稅收，國家若未完全實現其經濟潛力，財赤是沒有所謂的。民主黨進步派奧卡西奧—科特茲便聲言，對「現代貨幣理論」持開放態度。在7月的民主黨總統參選人初選辯論中，據路透社統計，「財赤」沒有人提過，國債則只有提及一次。民主黨2020年大選的議題多集中在醫保這類增加開支的政策。

曾任白宮預算主任的共和黨參議員波特曼（Rob Portman）本身是主張滅赤的赤字鷹派，但他也承認，在來年大選中，沒人會關注這議題。

（紐約時報/Axios）