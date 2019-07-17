美國財赤7.8萬億響警號 金融海嘯以來第二次超萬億美元關

分析：源於2017減稅及兩黨爭持

根據報告，2019財年的赤字預計由上年度的7790億美元升至1萬億美元，較3月估算下調910億美元，主要為「技術調整」，亦與法定開支與利息支出較預期少有關。雖然美國經濟數據向好，但報告稱，2017年推行規模達1.5萬億（約11.7萬億港元）的10年期稅務優惠，大幅減少企業及個人的利得稅，以及兩黨就預算達成協議，同意按共和黨主張大幅增加國防開支，換取民主黨主張的在醫療、教育迫切內政事務上有相同的預算增加，均是財赤擴大成因。

報告稱，財赤增加趨勢只能透過合力限制開支、令政府回復合理規模來逆轉，否則赤字將持續，2029年國債將增至逾33萬億美元（約257萬億港元）。報告指出，據特朗普今年3月呈送國會的2020財年預算案，國家開支將削減逾2.9萬億美元（約23萬億港元），而赤字佔GDP比例將由2020年的4.7%減至2029年的0.6%。

財長梅努欽：提債務上限將達協議

總統特朗普曾聲言要消除財赤，甚至徹底擺脫聯邦債務，惟上任以來債務及財赤均急升。財政部上周四（11日）亦公布，2019財年首9個月財赤為7471億美元，較去年同期急增23.1%。首9個月的聯邦開支增至3.36萬億美元，收入則增至2.61萬億，均創下新紀錄。升幅主要來自關稅增加78%，涉及520億美元（約4056億港元）。

白宮預算辦公室的估算遠較國會預算辦公室為高，後者估計財赤會在2022年才超過1萬億美元。保守派組織Peter G. Peterson基金行政總裁彼得森（Michael A. Peterson）指出，白宮的報告再次突顯美國正採取「危險的財政道路」，「我們錯過了在經濟增長與就業率高的時間開始管理債務的珍貴機會」。美國國會預算辦公室上月發表報告，指出公眾持有的聯邦國債達史上新高，佔GDP比例預計將由現時的78%增至2049年的144%，警告將增加財政危機風險。

國會兩院正就2020財年增加開支商討。財長梅努欽（Steven Mnuchin）周一（15日）透露，華府與國會財快將就提高債務上限成協議，促請議員在8月休會前就此行動。他亦透露，正與國會領袖商議兩年期的預算協議，以制定2020及2021財年的聯邦整體開支水平。梅努欽稱，兩黨均期望就提高債務上限及預算問題達成協議，暫未見政府將就有關問題關門。此前當局估計，如國會未在夏季休會前提升債務上限，美國政府將於今年9月失去借貸能力，甚至觸發債務違約，令全球金融市場動盪。

（國會山莊報/路透社/CNN）