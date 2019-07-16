登月50年﹕登月飛船險墜毁 軟件工程女將挽狂瀾

美國跟蘇聯上世紀展開太空競賽，蘇聯在1961年完成首個載人太空任務，美國時任總統甘迺迪翌年宣布要送人登月。美國太空總署（NASA）隨即展開「阿波羅」計劃，共有40萬人參與，成本高達250億美元。1936年出生的漢密爾頓正是登月其中一名幕後功臣。

女兒按錯鍵 意外發現系統漏洞

漢密爾頓數學系畢業。如何用電腦、怎樣編寫軟件等，全是她在麻省理工實驗室參與預測天氣系統研究工作時，邊做邊學得來的。她後來在麻省理工的林肯實驗室編寫軟件偵測敵機，1964年多得丈夫看到麻省理工的報章廣告，招募人編寫程式「送人上月球」，她加入「阿波羅」計劃，成為組內第一名女性。她說：「當我接手時，其中一名上司表明不懷疑我是否勝任，只擔心組內男同事反對。還好，他們沒有。」

在編寫登月軟件的歲月裏，漢密爾頓有時會一邊照顧女兒勞倫一邊工作。一次，勞倫學媽媽按鈕模擬登月，惟她在即將降落時按錯鍵，啟動了一個原該在發射前運作的程序，電腦一下子因為收到過多指令，不夠容量處理，竟抹走登月所需的導航數據，出現太空艙着陸時墜毁的模擬結果。

漢密爾頓吃了一驚，向上司匯報及建議修改程式防範飛行途中誤選扭鍵，但上司堅信太空人均受過卓越訓練不會犯錯。結果1968年作史上首次載人環繞月球任務的「阿波羅8」號，有太空人犯了相同錯誤，漢密爾頓花達9小時修正和重新配置任務。事後，她獲准正式着手修改，到翌年「阿波羅11」號登月前3分鐘再有人犯錯時，其更新軟件遂派上用場。

漢密爾頓最近在講座說：「那軟件不僅把超負荷問題通知美國太空中心的任務控制室，還會通知太空人，那軟件還開始作出補救，給太空人去或不去的選擇；他們決定降落。『阿波羅11』號機員成了首批踏足月亮的人類，我們的軟件成了在月球運作的首款軟件。」

美國前總統奧巴馬2016年頒授美國公民最高榮譽「總統自由勳章」予她時說：「她象徵了協助送人類上太空的一代無名婦女。」

（衛報）