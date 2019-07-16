研究揭腦退化可防 健康生活減三成風險

學者在2006至10年邀請約19.6萬名60歲或以上在英國生活的人參與研究，並追蹤他們直到2016至2017年。結果發現，受遺傳因素影響較高的人之中，有健康生活習慣者往後有腦退化症的比率佔1.13%，而沒健康生活習慣的人，患病的比率則佔1.78%；意味着有健康習慣者患認知障礙症的風險低約36%。健康生活習慣包括注重飲食、經常運動、飲酒節制和不吸煙等。研究結果周日（14日）在《美國醫學會雜誌》（JAMA）發表。

注重飲食、常運動、少飲酒、不吸煙

同日在洛杉磯舉行的阿茲海默症協會國際會議（AAIC）上，芝加哥拉什大學（Rush University）醫學中心學者發表的研究亦有類似結論。學者追蹤2765人的健康數據近10年，發現人們若有4至5項健康習慣，例如每周有150分鐘中等至高強度運動，他們患上認知障礙症風險較只有1項健康習慣的人低60%；不論人們此前的生活習慣如何，只要增加1項健康習慣，腦退化患病風險會減少22%。

另一研究：增1項健康習慣 風險減22%

有份參與在JAMA所刊登研究報告的埃克塞特大學（University of Exeter）醫學院研究員庫茲瑪（Elzbieta Kuzma）指研究結果令人興奮，因顯示人們可採取行動應對因遺傳而帶來的腦退化風險。不過參與調查的都是歐洲人，生活習慣也是依靠各自申報，可能有不實或偏差，因此有其局限。沒參與研究的愛丁堡大學腦科學中心副總監斯皮雷斯—瓊斯（Tara Spires-Jones）認為需要有更多關於大腦轉變的研究，以助找出預防或治療腦退化症的方法。

（CNN/BBC）