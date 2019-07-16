伽利略導航系統大故障 4日無信號 歐洲出品遭重挫

當局稱地面接收系統出問題

歐洲全球導航衛星系統局（GSA）日前發表公告，稱從世界標準時間（UTC）7月11日上午1時（香港時間早上9時）開始，伽利略衛星導航系統服務會中斷，恢復時間待定。根據「全球連續監測評估中心」（iGMAS）當日的數據顯示，從UTC時間上周三（10日）下午開始，伽利略系統的信號已出現異常。衛星導航業權威雜誌Inside GNSS上周五（12日）引述GSA內部消息稱，團隊正全力恢復服務，預計過去的一個周末完成，但直到周一，定位服務仍然癱瘓。英國廣播公司（BBC）引述GSA消息人士報道，系統問題源於與意大利地面基建有關的「技術事故」，令衛星導航信號的廣播星曆沒有更新，導致衛星位置無法推算。

全球四大定位系統之一

受問題影響，包括智能手機在內的所有接收器都無法收到伽利略的衛星信號，並只可以改用GPS、或中國的北斗系統和俄羅斯的格洛納斯（GLONASS）。

伽利略導航系統是全球四大定位系統之一，目的在於建立歐洲的衛星導航系統，擺脫對美國GPS的依賴。該系統現時有26顆衛星身處軌道，並計劃於2020年前完成部署全部30顆衛星，今年起該系統開始具備完整運作能力。內地觀察者網科技觀察員施洋分析稱，在關鍵時刻出現如此重大事故，勢重挫市場對該系統的信心。

上月底美國的GPS系統在以色列、塞浦路斯、伊朗、伊拉克和敘利亞都出現大規模故障，包括完全不能運作和顯示錯誤資料，以色列傳媒指控是俄羅斯位於敘利亞的空軍基地釋放阻礙信號所致，但俄羅斯否認。類似GPS服務干擾近年在俄羅斯西南部的黑海地區、俄羅斯接壤挪威和芬蘭的邊境都曾發生過。

（綜合報道）