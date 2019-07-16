今選歐委會主席 德女防長未穩勝

倘落敗 歐盟今季恐陷癱瘓

馮德萊恩周二早上9時在法國斯特拉斯堡歐洲議會，發表演說爭取支持。她為爭取英國脫歐派、綠黨、極左翼等的選票，昨表示支持英國有更大餘裕談判脫歐，主張推動公平的最低工資，由歐洲平分政治庇護的負擔，以及贊成歐洲於2030年前削減的廢氣排放，由現行以1990年基準的40％增至55％。

歐洲議會751名議員將於當地時間傍晚6時秘密投票。雖然馮德萊恩贏至少374票便當選，但實際運作上，倘過不了400票，即使當選，未來5年將難以駕馭歐盟。分析估計，她可獲中間偏右歐洲人民黨等三大政治黨團起碼360票。不過綠黨、極左陣營均揚言不會支持她。其立場亦難討好疑歐的黨團。

馮德萊恩昨已表明，無論能否當選，都會辭去德國防長一職。如果她不夠票，各國將再爭先恐後推舉候選人。《衛報》引述消息說，歐洲理事會已擬在她落敗時，於7月23日召開緊急峰會。

（金融時報）