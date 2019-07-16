遭針對4女議員 與民主黨內建制派屢生摩擦

奧馬爾2月曾批評政客為選舉獻金支持以色列，遭民主黨眾院議長佩洛西要求她道歉。3月，奧卡西奧—科特茲抨擊民主黨對反拉美言論，沒有像反猶言論那麼重視。她們也不滿建制派跟共和黨妥協。佩洛西為首的眾議院民主黨團6月底推動46億美元邊境救助方案，不過奧卡西奧—科特茲等4人質疑經費會變相資助特朗普邊境政策，投票反對。佩洛西之後不點名批評她們4人，引發糾紛。

特朗普撐佩洛西非種族主義者

特萊布批評佩洛西「意圖滅聲」；奧卡西奧—科特茲質疑佩洛西因她們的膚色，針對她們來批評。上周五眾院民主黨官方Twitter轉貼奧卡西奧—科特茲助手一則貼文，內容批評原住民女議員戴維兹（Sharice Davids）投票支持邊境方案「激活種族歧視制度」，斥該助手批評美籍原住民，更令事件升溫。

特朗普周日回應對其言論的批評時，也不忘為佩洛西「仗義執言」，批評4人屢將佩洛西等批評者抹黑為「種族主義者」。

另外，特朗普政府周一宣布，周二起將實施新規則，阻止大部分由美墨邊界前往美國者申請政治庇護。新規定明言，經由美墨邊境進入美國的非法移民，若未曾在途經國家申請庇護，則不合資格申請美國庇護。

（CNN/華爾街日報）