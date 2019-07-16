特朗普挑火頭 促少數族裔議員回老家 分析：團結支持者 挑撥民主黨

特朗普周日在3段Twitter帖文中沒有說出他指涉的對象是誰，只提到「進步派」民主黨女眾議員。他說，她們「所來自的國家，那裏的政府是徹頭徹尾的災難，是全世界最糟糕、最腐敗也最無能」，「現在卻大聲而惡毒地告訴美國人——在這個世上最偉大和最強大的國家，我們的政府應該如何運作。她們為什麼不回去，協助收拾爛透和犯罪猖獗的爛攤子？然後再回來告訴我們怎樣做到。」

遭影射4人 僅1人非美國出生

法新社和路透社等傳媒都相信，特朗普影射的似乎是眾議院內一組年紀相對輕、自由派、去年首度晉身國會的少數族裔女性，包括紐約州的奧卡西奧—科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、明尼蘇達州的奧馬爾（Ilhan Omar）、密歇根州的特萊布（Rashida Tlaib）和麻省的普里斯利（Ayanna Pressley）。

不過，擁有波多黎各裔血統的奧卡西奧—科特茲，是在紐約出生；普里斯利則生於芝加哥；首名巴勒斯坦裔美國國會議員特萊布出生於底特律。4人僅奧馬爾並非於美國出生，她是索馬里難民，1997年隨家人移民到美國。這4人向來以敢言著稱，不時批評特朗普政府，屢惹保守派質疑「不愛國」。

民主黨斥特朗普仇外分裂國家

奧卡西奧—科特茲在Twitter反駁跟她同樣來自紐約市的特朗普說：「總統先生，我『來自』的國家，是我們全都宣誓效忠的美國……你之所以大動肝火，是因為你無法接受美國有我們這些人。」奧馬爾亦在Twitter斥特朗普煽動白人民族主義。特萊布則重申特朗普應該被彈劾。多名民主黨總統參選人都批評特朗普仇外，就連近日與黨內進步派不和的佩洛西（Nancy Pelosi）也在Twitter斥特朗普意圖分裂美國。

共和黨人普遍沉默

特朗普以往多次發表種族歧視言論，去年曾傳出他多次形容非洲國家是「糞坑國」，又曾散播前總統奧巴馬不是在美國出生的謊言，又指很多墨西哥人是強姦犯。他的反移民政策備受民主黨人及自由派質疑，周日正是他聲稱當局會大舉搜捕非法移民的日子。他周日晚斥民主黨繼續維護「唱衰國家的人」。 他周一再向「激進左翼國會女議員」開火，斥她們應為一直以來的粗鄙言辭向美國、以色列及總統道歉，又指她們的行徑惹很多人憤怒。

對於特朗普今次的種族言論，共和黨人普遍沉默。政治網站Axios引述一名民主黨重量級人士稱，特朗普這招奏效，既可以動員自己的支持者，又可挑撥民主黨內部緊張，「對他來說，界線並不存在。我深感憂慮」。

（法新社/路透社/紐約時報）