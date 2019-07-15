「彎曲金字塔」開放參觀

「彎曲金字塔」約建於公元前2600年，是埃及第四王朝開國法老斯尼夫魯時期所建的兩座金字塔的其中一座。它屹立於開羅以南代赫舒爾（Dahshur）尼羅河西岸，整座高101米。有別其他金字塔的直線斜邊，彎曲金字塔斜邊的首49米呈陡峭的54度角，然後約以43度角逐步收小至塔尖。

4600年歷史 遊客可探墓室

埃及古物最高委員會秘書長瓦齊里（Mostafa Waziri）表示，相信當年建築師是因結構出現損毁，在建造中途改變塔身設計。遊客於斯尼夫魯金字塔北面高處的入口進入，經過一道79米的狹窄隧道，可走進兩個墓室。

同時開放的，還有1956年開始發掘、推測為安葬斯尼夫魯法老王后海特菲莉斯（Hetepheres）的一座18米高金字塔。

（路透社/法新社）