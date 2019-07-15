百老匯「移師」街上 民眾自發疏導車流

42年前大停電爆騷亂

不夜城紐約前天在尋常本該是周末歡樂的時刻，卻由日落時分開始陷入漆黑最少3個小時。警車、消防車四出救助被困於地鐵系統內的列車、升降機等人士，以及應付冒煙、起火報告，警笛警號此起彼落，可幸並無傷亡或特別罪案報告，有些市民、遊客還趁此偶發機會，自得其樂。

不夜城「無光」 民眾紛拍照留念

電力故障範圍覆蓋曼哈頓最繁華地段，平日廣告燈牌與顯示屏流光溢彩的時報廣場，驟變陰暗。因為大批百老匯觀眾、遊客，及被警方疏散到地面的地鐵乘客擠到街上，時報廣場周邊依然人山人海，不少人舉機拍下「無光」市况留念。

百老匯無法公演，音樂劇Waitress、Come From Away、Hadestown的演員便跑到街上獻唱，補償乘興而來的觀眾，還帶挈路人免費觀賞；千禧合唱團及管弦樂團也移師卡內基音樂廳外演奏。

路面失了信號指示，交通混亂，除了警員出動，亦有熱心市民協助疏導人流和車流。有商舖提前休市，酒吧食肆無食物供應，但食客能亮着手機熒幕繼續喝酒，只是暑熱裏沒有冷氣、電風扇。到電力恢復，市民響起歡呼聲。

（綜合報道）