變壓器起火引發紐約大停電 曼哈頓漆黑3小時 影響7.3萬戶

近年輸電事故頻生 州長怒轟促改善

停電由傍晚6時47分開始，涉及曼哈頓乃至哈得遜河邊，到午夜時分基本恢復供電，只剩152戶迄周日凌晨1點半仍未有電。紐約消防局稱，停電是由中央公園西側的一個變壓器起火引發。紐約警察局認為是西區大道維修井爆炸引起。紐約聯合愛迪生電力公司（Consolidated Edison，簡稱ConEd）行政總裁麥卡沃伊就表示，事源於西第49街一個變電站機械故障牽連6個部分，無關乎酷熱天氣用電量飈升，但要待徹查才能確定原因。

大城市停電危險 違兩小時恢復承諾

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）稱這大城市停電是「危險」的。他指事關一個變電站爆炸起火，導致其他變電站「失去電力和故障」，變電站出毛病已非第一次，而電力公司曾承諾，遇到停電將在一兩個小時左右恢復供應。科莫怒轟說：「假如他們不趕快給我答案，我就直接跑上ConEd總部。」紐約市長白思豪（Bill de Blasio）事發後結束艾奧瓦競選總統活動回紐約市，促市政部門「深入了解」。他撇除了恐襲、犯罪活動兩大肇因，把矛頭直指電力公司，稱客戶期望的是可靠的輸電系統。

ConEd負責向紐約市、威徹斯特縣（Westchester County）110萬戶供應電力和天然氣，不過近年事故頻生，早已受抨擊和被敦促全面檢修整個輸電網絡。像半年前，其一個變電站晚上起火，影響航班、地鐵服務。2018年7月，一條蒸氣管破裂爆炸，釋出有毒石綿，導致十餘個街區封鎖。2017年4月，曼哈頓中城區停電弄到多條地鐵路線嚴重延誤；科莫當年曾批評ConEd一年12個月害地鐵系統因停電有3.2萬次延誤或服務受影響。2014年3月12日天然氣爆炸致8人死亡、逾50人受傷，逾100個家庭與多個商戶要重新安置。

儘管劣績斑斑，ConEd還以維修為由，正待審批明年1月加價，惹紐約市民怨聲載道。

（綜合報道）