國際觀察﹕馬克龍如何從黃背心捱過來？／文：申世明

傲慢政府惹民怨 黃背心捲全國

馬克龍2017年上台之初無論在國內外都一新耳目，不過法國人不久陸續看到馬克龍政府如何傲慢：2018年，先是馬克龍保安幕僚被揭在五一示威中冒警毆打示威者；然後馬克龍9月跟一名長期失業者說只要過一條街就能找到工作，被指涼薄；另一邊廂，國民對生活成本上升的怨氣不斷上升，汽車燃油價格更為不少要開車代步的法國人所關注。貨車司機德魯埃（Eric Drouet）10月在facebook發起抗議，抗議燃油稅，民怨漸漸從網上發酵，網民的不滿也由燃油稅擴散到其他政策。但馬克龍政府猶在夢中。總理菲利普在10月26日刊出的訪問中仍堅持不會撤回翌年新開徵的碳稅。

無視「非一般社運」 撤回政策

不過菲利普不知道，眼前醞釀的是政府、傳媒，以至公眾都從未見過的「非一般社運」。11月7日穿上黃背心的示威者在法國各地堵塞道路，宣布黃背心運動的開始。雖然黃背心示威伴隨不少破壞，但12月民調卻顯示有72%受訪者支持黃背心。馬克龍12月2日自阿根廷G20峰會回國，先視察黃背心示威在凱旋門一帶的破壞，跟警察會面；然後同日再由總理菲利普宣布凍結碳稅半年，最終正式撤回。馬克龍隨即展開全國大辯論，巡迴全國聆聽國民心聲並推出利民紓困措施。不過，對於黃背心以及一些左派人士的訴求，即恢復富人稅，他則無動於中。

馬克龍至今仍不時提及從黃背心汲取的教訓，上月他在國際勞工組織會議上，便再次承認在黃背心一役犯下「根本的錯誤」，但強調並非政策有錯，錯的只是方法，在制定政策時離開國民太遠。他然後談到全球民粹主義，稱必須要創造一個不止富人受惠的社會，稍不慎便會助長社會上的極端勢力。馬克龍將自己定位為對抗民粹主義的理性聲音這招令不少人受落，美國《紐約客》上月的訪問也是循這一論調，探問他能否對抗歐洲右翼及黃背心所代表的民粹主義。

據《世界報》報道，黃背心部分示威者仍在苦尋方法重振聲威，對抗馬克龍所代表的體制。對公關手腕高明的馬克龍來說，黃背心給他的挫折雖然似乎已成過去，但黃背心揭示的動員力量，卻足以叫政客恐懼。

申世明