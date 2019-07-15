英外交電文外泄 鎖定公務員疑犯

蘇格蘭場上周五宣布已就外交電文外泄展開刑事調查，國會議員引述「政府通訊總部」（GCHQ）國家科技安全中心的匯報，指當局正在「捉內鬼」。GCHQ指跟軍情六處和外交部內部調查小組合作，判斷泄密無關外國入侵政府電腦。《星期日泰晤士報》引述首相府消息稱，當局正在動用全國力量捉內鬼，初步相信是一名公務員，「某個可接觸歷史檔案的人」。

報道又引述政壇消息，指英國內部正擔心出現「親脫歐版費爾比」（費爾比（Kim Philby）等5人的「劍橋五人組」，在冷戰時期為蘇聯當間諜，轟動一時），「基於財政或意識形態的理由」泄密，以令那些被認為不夠親脫歐的官員丟職。

記者被指助脫歐黨「換血」

這次風波緣於《星期日郵報》本月7日披露機密外交電文，指達羅克以「無能」等字眼描述特朗普政府，達羅克於上周三（10日）被迫請辭。撰寫報道的《星期日郵報》知名記者奧克肖特極支持脫歐，亦跟脫歐黨黨魁法拉奇關係友好，早惹來脫歐黨協助爆料攻擊留歐派的揣測。

《星期日泰晤士報》更指奧克肖特正跟脫歐黨主席提斯拍拖，進一步加深達羅克盟友猜測這次泄密事件是脫歐派的陰謀。奧克肖特和提斯否認。

（星期日泰晤士報）