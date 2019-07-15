法國慶閱兵 突顯歐防務合作

閱兵約涉4300名士兵，196輛軍車及坦克、69架軍機、39架直升機，展示法國現代軍力之餘，並有德國的A400M運輸機、西班牙的C130「大力神」運輸機、兩架英軍「支努干」（Chinook）直升機等。其中「支努干」是英法防務合作的主要象徵，而同場的5000名「法德混合旅」士兵，則是法德戰後團結的象徵。馬克龍表示，建構歐洲防務是法國首務。默克爾亦稱閱兵是展示歐洲國防政策的姿態。

飛行滑板矚目

今次閱兵較矚目的是，法國企業家薩帕塔（Franky Zapata）手執步槍腳踏他發明的噴射飛行滑板（ Flyboard）飛越上空。 法國國防部長帕利此前介紹，飛行滑板可作不同用途，「甚至可作發動攻擊的平台」。飛行滑板在起飛後時速最高可達190公里，飛行10分鐘。

馬克龍與總參謀長勒庫安特（Francois Lecointre）並肩站在開篷車從凱旋門至主禮台途中，有數十名「黃背心」示威者發噓聲抗議。閱兵結束後，約150名示威者在香榭麗舍大道跟警方對峙，警方發射催淚氣體驅散。

（法新社）